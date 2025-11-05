Фото: depositphotos/Alexandre17

Евросоюз готовится прекратить выдачу шенгенских мультивиз россиянам "в большинстве случаев". Новые правила могут вступить уже на этой неделе, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Этот шаг станет очередным этапом ужесточения визовых правил для россиян. Ожидается, что граждане РФ смогут получать только визы на однократный въезд, за некоторыми исключениями, например, по гуманитарным соображениям.

При этом Еврокомиссия все еще не может ввести полный запрет на въезд в ЕС для российских туристов, так как выдача виз остается национальной компетенцией. Тем не менее такое решение значительно усложнит этот процесс.

Евросоюз в 19-м пакете санкций запретил предоставлять туристические услуги в России. Данные меры были приняты для того, чтобы российская сторона не могла зарабатывать на туристических услугах. Кроме того, как утверждается, это необходимо для предотвращения "необязательных поездок европейцев в Россию".

Эксперты предположили, что Евросоюз не хочет пускать своих граждан в Россию, чтобы скрыть ее процветание и продолжить лгать населению. В частности, политики Берлина говорят о Москве как о враге, разжигая ненависть и подпитывая обман о России.