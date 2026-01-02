Юбилейная "Иволга 4.0" преодолела 60 тыс км в Москве с момента запуска

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Юбилейная черная "Иволга 4.0" с момента запуска по МЦД-4 в Москве преодолела 60 тысяч километров, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

В публикации уточняется, что уникальный 100-й состав впервые отправился с пассажирами в октябре. В электропоезде предусмотрены просторные и светлые салоны, удобные кресла для коротких или долгих поездок, а также современная система климат-контроля.

Черная "Иволга 4.0" является символом завершения программы обновления подвижного состава на МЦД, отметили в Дептрансе. Каждая деталь этого состава – результат совместной работы дизайнеров, инженеров и производителей.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, в Москве по поручению Сергея Собянина продолжается развитие железнодорожного транспорта. В настоящее время пассажиров перевозят 398 современных поездов.

Ранее Собянин сообщал, что парк поездов "Иволга 4.0" увеличится до 15 составов на Ярославском направлении. По его словам, такие поезда более мощные. Также он отметил, что перед запуском на линию составы требуют комплексной проверки и настройки систем.