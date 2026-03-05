Форма поиска по сайту

05 марта, 10:38

Общество

Органический коньяк впервые появился в России

Фото: depositphotos/monticello

В России впервые появился органический коньяк. Продукция французского производителя прошла сертификацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

"Сертификацию органического производства прошла компания SARL Les Vignobles L&G Arrive из Франции в аккредитованном органе "Роскачество – Органик", – указано в сообщении.

По данным ведомства, при производстве органического коньяка соблюдаются принципы отказа от химических удобрений, пестицидов и гербицидов на всех этапах выращивания винограда.

В процессе перегонки и выдержки также не используются искусственные добавки, ароматизаторы и красители, что гарантирует прослеживаемость товара "от лозы до бутылки".

Ранее компания "Башспиртпром" получила сертификат на веганский алкоголь. Документы на спиртные напитки, бальзамы и уксус выдал орган по сертификации "Роскачество – Веган".

Предприятие может маркировать товары специальным утвержденным знаком, который гарантирует соответствие продукции ГОСТ.

