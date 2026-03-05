Форма поиска по сайту

05 марта, 16:43

Политика

Правительство Ливана решило восстановить визовый режим с Ираном

Фото: 123RF.com/paulcowan

Правительство Ливана приняло решение восстановить визовый режим с Ираном. Об этом заявил ливанский министр информации Поль Моркос в ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося заседания кабмина.

Он отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности границ и предотвращения действий, которые могут подорвать стабильность в стране. Теперь гражданам Ирана необходимо будет получать визу при въезде в Ливан.

Как рассказал министр, премьер Ливана Наваф Салам распорядился принять необходимые меры для предотвращения любой военной деятельности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в стране. Ливанские власти планирует задерживать всех членов КСИР.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. Израиль и США нанесли первые удары по Ирану, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. Затем Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

"Хезболла" также начала обстрел с территории Ливана, на что Израильская сторона стала отвечать. В результате погиб начальник штаба разведки военного крыла "Хезболлы" Хусейн Маклед.

В связи с этим Сирия закрыла погранпереход на границе с Ливаном. 3 марта ливанскую сторону предупредили о необходимости эвакуации из-за угрозы израильских атак.

Позже армия Израиля нанесла ряд ударов по территории южного Ливана. В ходе атаки погибли 3 человека, еще 6 получили ранения.

В РАН рассказали, может ли состояться диалог между Ираном, США и Израилем

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

