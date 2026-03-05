Форма поиска по сайту

05 марта, 17:19

Происшествия

Около 30 дронов зафиксировали в ходе массированного налета в Абхазии

Фото: 123RF.com/baxys

В Абхазии в ходе массированного налета было зафиксировано около 30 беспилотников, сообщил командующий ВВС и ПВО Адгур Гумба в видео, опубликованном в телеграм-канале агентства "Апсныпресс".

По его словам, это беспрецедентный случай по массовости использования БПЛА. Падения аппаратов зафиксированы в 11 населенных пунктах. Почти все дроны уничтожены – в тесном взаимодействии работают силы ПВО Абхазии и России.

Он добавил, что ранее фиксировались лишь единичные пролеты – до 5–7 аппаратов, но их не афишировали, чтобы избежать паники среди населения. В этот раз один из дронов повредил высоковольтную линию электропередачи, но энергетики быстро восстановили подачу электричества.

Гумба уточнил, что военные стараются корректировать огонь так, чтобы обломки не падали в жилые кварталы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 марта дежурные силы ПВО сбили над регионами России 76 украинских БПЛА. В частности, 33 дрона было уничтожено над Саратовской областью, еще 17 – над акваторией Черного моря, 10 – над территорией Крыма, 9 – в небе над Ростовской областью.

ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ и пункту управления дронами в Сумской области

