Бывшему первому замминистра обороны Цаликову грозит до 20 лет лишения свободы

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову грозит до 20 лет колонии, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Ему предъявлены обвинения по таким статьям, как взятка и организация преступного сообщества. Они считаются особо тяжкими.

Кроме того, ему вменяется свыше 15 преступлений, следует из пресс-релиза официального представителя СК России Светланы Петренко. Цаликова также обвиняют в 12 эпизодах растраты, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и двух эпизодах получения взятки.

Правоохранители заявили, что сейчас следствие рассматривает возможность обратиться в суд ходатайством о наложении обеспечительного ареста на имущество Цаликова.

Немногим ранее сообщалось, что в отношении Цаликова возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества. Его участники в период с 2017 по 2024 год похитили бюджетные средства. Основанием для открытия производства стали материалы, собранные совместно ФСБ, следственным департаментом и ГУЭБиПК МВД России.

