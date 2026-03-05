Форма поиска по сайту

Новости

Новости

05 марта, 17:27

Технологии

В MAX опровергли отслеживание пользования VPN-сервисами

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Разработчики мессенджера МАХ опровергли слухи о том, что сервис отслеживает пользователей VPN, следует из заявления пресс-службы платформы.

"Разработчики МАХ изучили публикации о запросах мессенджера. Предположения, сделанные в них, не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.

В частности, утверждалось, что МАХ собирает информацию об IP-адресах. Однако, как пояснили эксперты, данные сведения нужны только для корректной работы звонков. При установлении P2P-соединений (звонков) технология WebRTC нуждается во внешнем IP-адресе для построения прямого маршрута между телефонами.

"Это стандарт для всех сервисов, которые осуществляют звонки при помощи данной технологии", – подчеркнули разработчики.

В свою очередь, запросы к таким серверам, как Apple и Google, мессенджер выполняет для проверки доставки push-уведомлений клиентам. Уточняется, что данные меры необходимы для слаженной работы уведомлений в сложных сетевых условиях и при ограничениях мобильной связи в некоторых регионах.

При этом МАХ не взаимодействует с платформами WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и Telegram.

"Используемые технические решения направлены на обеспечение высокого качества работы сервисов – в первую очередь звонков и уведомлений. К персональным данным или пользованию другими сервисами, включая VPN, они не имеют никакого отношения", – заключили в пресс-службе.

Ранее СМИ писали, что Роскомнадзор закрыл возможность напрямую подключаться к иностранным VPN-серверам. Утверждалось, что ведомство якобы создало специальную нейросеть для выявления характерных признаков VPN-протоколов и перекрытия их узлов.

Однако Федеральная служба назвала информацию не соответствующей действительности и призвала пользователей проверять публикуемые данные.

СМИ сообщили, что Роскомнадзор начал массово блокировать VPN в России

