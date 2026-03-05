Бритни Спирс арестовали за езду в нетрезвом состоянии

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP

Американскую певицу Бритни Спирс арестовали в штате Калифорния за езду в нетрезвом состоянии, сообщил журнал Variety.

В СМИ отметили, что вечером в среду, 4 марта, на артистку надели наручники, а немногим позже отпустили. Она предстанет перед судом 4 мая.

Это не первый раз, когда певица, о странном поведении которой уже не первый год говорят в Сети, создает угрозу на дороге. В октябре прошлого года она попала в ДТП, перед этим едва не сбив свою подругу на парковке.

Спирс выехала на встречную полосу, где столкнулась с другим авто. Это произошло после того, как артистка вышла из ресторана, предположительно, также в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что Спирс продала права на свой музыкальный каталог издательству Primary Wave. Сделка прошла 30 декабря 2025 года. В частности, организация стала владельцем таких альбомов, как Toxic и Baby One More Time, а также других. Сумма контракта не разглашалась.