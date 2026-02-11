Thirty Mile Zone: Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог

Фото: AP/Invision/Evan Agostini

Американская певица Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог издательству Primary Wave, сообщает News.ru со ссылкой на Thirty Mile Zone.

Сделка прошла 30 декабря 2025 года. В частности, организация стала владельцем таких альбомов, как Toxic и Baby One More Time, а также других. Сумма контракта не разглашается.

"Точная сумма в долларах не указана в документах, но наши источники охарактеризовали соглашение как историческую сделку на уровне сделки Джастина Бибера на 200 миллионов долларов, которую он заключил, продав права на свою музыку", – указывают авторы материала.

Ранее стало известно, что американская исполнительница Бейонсе Жизель Ноулз-Картер, более известная как Бейонсе, стала пятым музыкальным исполнителем, чье состояние превысило миллиард долларов.

В числе музыкантов-миллиардеров также оказались ее муж Jay-Z (настоящее имя – Шон Кори Картер. – Прим. ред.), Тейлор Свифт, Брюс Спрингстин и Рианна.

Мировой тур Бейонсе The Renaissance в 2023 году собрал почти 600 миллионов долларов. В 2024-м певица выпустила альбом в стиле кантри Cowboy Carter, тур в честь выхода которого принес исполнительнице более 400 миллионов долларов от продаж билетов.