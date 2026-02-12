Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 20:12

Культура

Издательство АСТ продлило права на книги Стивена Кинга, вышедшие в РФ до 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Издательство АСТ продлило права на книги американского писателя Стивена Кинга, которые вышли в России до 2022 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе АСТ.

Эти книги продолжат издавать в России. При этом его последние тексты недоступны для лицензирования в стране.

В свою очередь, гендиректор АСТ Татьяна Горская на презентации итогов 2025 года книжного рынка рассказала о трудностях во взаимодействии с иностранными авторами прикладной литературы. По ее словам, продлений лицензий и заключений новых договоров стало значительно меньше.

Ранее роман Стивена Кинга "Оно" сняли с продажи на маркетплейсах и в книжных магазинах в России. Книгу на русском языке почти невозможно обнаружить на российских маркетплейсах.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что данная продукция может быть запрещена в России или нарушать правила площадки.

Читайте также


культура

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика