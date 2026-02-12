Издательство АСТ продлило права на книги Стивена Кинга, вышедшие в РФ до 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Издательство АСТ продлило права на книги американского писателя Стивена Кинга, которые вышли в России до 2022 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе АСТ.

Эти книги продолжат издавать в России. При этом его последние тексты недоступны для лицензирования в стране.

В свою очередь, гендиректор АСТ Татьяна Горская на презентации итогов 2025 года книжного рынка рассказала о трудностях во взаимодействии с иностранными авторами прикладной литературы. По ее словам, продлений лицензий и заключений новых договоров стало значительно меньше.

Ранее роман Стивена Кинга "Оно" сняли с продажи на маркетплейсах и в книжных магазинах в России. Книгу на русском языке почти невозможно обнаружить на российских маркетплейсах.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что данная продукция может быть запрещена в России или нарушать правила площадки.

