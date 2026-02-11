Форма поиска по сайту

11 февраля

Экономика
Экономист Масленников: банки выиграют от предоставления скидок клиентам маркетплейсов

Цена компромисса: начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов

Скидки на маркетплейсах могут стать доступными для клиентов всех банков, а не только тех, которые принадлежат онлайн-площадкам. С таким предложением выступили в Банке России. К чему это приведет, разбиралась Москва 24.

Полная прозрачность

Фото: 123RF.com/diy13

Центральный банк (ЦБ) предложил перейти к открытой модели участия банков в скидочных программах маркетплейсов. Об этом в Госдуме сообщила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева.

В настоящее время скидки для клиентов предоставляют только при использовании платежных систем, которые принадлежат самим онлайн-магазинам. Ранее на этом фоне крупные российские банки направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с требованием запретить маркетплейсам предоставлять покупателям прямые скидки и бонусы подобным образом.

Согласно инициативе ЦБ, все кредитные организации могут получить равные условия. Подразумевается, что покупатель будет видеть единую цену товара, а скидки от банков станут отображаться в отдельном окне – например, в алфавитном порядке. Критерии допуска к партнерству должны быть публичными и прозрачными, подчеркнула Лозгачева.

В Минэкономразвития такой подход поддержали. Решение должно применяться одновременно к цифровым платформам, традиционному ритейлу и банковскому сектору, отметил в разговоре с "Ведомостями" директор департамента цифрового развития и экономики данных ведомства Владимир Волошин.

Представитель Ozon заявил журналистам, что их программа лояльности уже построена на принципе открытого доступа и компания ведет переговоры с более чем 25 банками. В Wildberries же назвали инициативу сбалансированной, но предостерегли от излишнего усложнения "клиентского пути", а также акцентировали внимание на другой проблеме.

"Если открытость будет требоваться только от одних игроков (например, цифровых платформ), а другие (крупные банки) сохранят свободу выбора партнеров для допуска в свои экосистемы, это может привести к нерыночным преимуществам", – отметили представители маркетплейса.

В свою очередь, директор департамента банковского развития Ассоциации банков России Елена Самохина в разговоре с изданием подчеркнула, что для решения проблемы конкуренции важны равноправные условия участия и прозрачные алгоритмы самой платформы.

Возвращение к истокам?

Фото: 123RF.com/xiuxiu84

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников отметил в разговоре с Москвой 24, что, если решение ЦБ будет подтверждено и реализовано, скидки начнут предоставляться при оплате любыми картами.

История, связанная с негодованием других банков, понятна. Они обратились к регулятору по причине совершенно очевидного нарушения конкуренции. Введение скидок со стороны всех банков может быть для них выгодно: таким образом, кредитные организации привлекают себе дополнительных клиентов.
Никита Масленников
экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий

Однако, по мнению Масленникова, финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все финорганизации.

"В таком случае придется платить издержки, которые возникнут в том числе из-за уплаты НДС при размещении на платформе. Те, кому это по силам, скорее всего, будут сотрудничать с маркетплейсами. Главным образом, конечно, выиграют крупные банки, входящие в первую двадцатку. Что касается мелких – неизвестно. Если издержки окажутся большими, то, наверное, будут воздерживаться. Но это вопрос конкретной стратегии каждого банка", – объяснил Масленников.

При этом IT-эксперт Павел Мясоедов отметил в разговоре с Москвой 24, что ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором. Изначально же маркетплейсы запускали финансовые услуги для дополнительной монетизации, компенсации побочных затрат и увеличения рентабельности, сказал специалист.

Они, конечно, могут озвучивать аргументы, что это бесшовная интеграция в их собственные сервисы, что это тяжело отделяемо, но задача будет крыться не в технической составляющей. Она лежит в плоскости их финансовых моделей, и поэтому, скорее всего, маркетплейсы начнут всячески сопротивляться изменениям.
Павел Мясоедов
IT-эксперт

С технической точки зрения, предлагаемые нововведения вполне реализуемы, подчеркнул Мясоедов.

"С учетом того, что мы говорим об интеграции с финтехом, я не вижу больших рисков, связанных с информационной безопасностью", – объяснил эксперт.

По его словам, скидочные системы настолько эффективно вплетены в работу маркетплейсов, что изменения не только повлияют на уменьшение рентабельности их бизнеса, но и потребуют переработки логики приложений. Сейчас же на платформах все максимально автоматизировано, обратил внимание эксперт.

"Однако из-за скидок клиентам банки могут увеличить комиссии за операции для самих продавцов, что повысит стоимость товаров. Либо произойдет другой тренд – отток клиентов на другие площадки: в частности, потребители начнут заказывать товары через сайты конкретных магазинов", – объяснил Мясоедов.

Также эксперт предположил, что скидки от банков могут появляться рядом с ценой товара. Маркетплейсы, скорее всего, будут пытаться дать приоритет собственному банкингу, но здесь все будет зависеть от позиции ЦБ, заключил Мясоедов.

Старкина Маргарита

экономикаистории

