Экономист Масленников: банки выиграют от предоставления скидок клиентам маркетплейсов

Скидки на маркетплейсах могут стать доступными для клиентов всех банков, а не только тех, которые принадлежат онлайн-площадкам. С таким предложением выступили в Банке России. К чему это приведет, разбиралась Москва 24.

Полная прозрачность

Центральный банк (ЦБ) предложил перейти к открытой модели участия банков в скидочных программах маркетплейсов. Об этом в Госдуме сообщила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева.

В настоящее время скидки для клиентов предоставляют только при использовании платежных систем, которые принадлежат самим онлайн-магазинам. Ранее на этом фоне крупные российские банки направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с требованием запретить маркетплейсам предоставлять покупателям прямые скидки и бонусы подобным образом.

Согласно инициативе ЦБ, все кредитные организации могут получить равные условия. Подразумевается, что покупатель будет видеть единую цену товара, а скидки от банков станут отображаться в отдельном окне – например, в алфавитном порядке. Критерии допуска к партнерству должны быть публичными и прозрачными, подчеркнула Лозгачева.

В Минэкономразвития такой подход поддержали. Решение должно применяться одновременно к цифровым платформам, традиционному ритейлу и банковскому сектору, отметил в разговоре с "Ведомостями" директор департамента цифрового развития и экономики данных ведомства Владимир Волошин.

Представитель Ozon заявил журналистам, что их программа лояльности уже построена на принципе открытого доступа и компания ведет переговоры с более чем 25 банками. В Wildberries же назвали инициативу сбалансированной, но предостерегли от излишнего усложнения "клиентского пути", а также акцентировали внимание на другой проблеме.

"Если открытость будет требоваться только от одних игроков (например, цифровых платформ), а другие (крупные банки) сохранят свободу выбора партнеров для допуска в свои экосистемы, это может привести к нерыночным преимуществам", – отметили представители маркетплейса.

В свою очередь, директор департамента банковского развития Ассоциации банков России Елена Самохина в разговоре с изданием подчеркнула, что для решения проблемы конкуренции важны равноправные условия участия и прозрачные алгоритмы самой платформы.

Возвращение к истокам?

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников отметил в разговоре с Москвой 24, что, если решение ЦБ будет подтверждено и реализовано, скидки начнут предоставляться при оплате любыми картами.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий История, связанная с негодованием других банков, понятна. Они обратились к регулятору по причине совершенно очевидного нарушения конкуренции. Введение скидок со стороны всех банков может быть для них выгодно: таким образом, кредитные организации привлекают себе дополнительных клиентов.

Однако, по мнению Масленникова, финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все финорганизации.

"В таком случае придется платить издержки, которые возникнут в том числе из-за уплаты НДС при размещении на платформе. Те, кому это по силам, скорее всего, будут сотрудничать с маркетплейсами. Главным образом, конечно, выиграют крупные банки, входящие в первую двадцатку. Что касается мелких – неизвестно. Если издержки окажутся большими, то, наверное, будут воздерживаться. Но это вопрос конкретной стратегии каждого банка", – объяснил Масленников.

При этом IT-эксперт Павел Мясоедов отметил в разговоре с Москвой 24, что ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором. Изначально же маркетплейсы запускали финансовые услуги для дополнительной монетизации, компенсации побочных затрат и увеличения рентабельности, сказал специалист.





Павел Мясоедов IT-эксперт Они, конечно, могут озвучивать аргументы, что это бесшовная интеграция в их собственные сервисы, что это тяжело отделяемо, но задача будет крыться не в технической составляющей. Она лежит в плоскости их финансовых моделей, и поэтому, скорее всего, маркетплейсы начнут всячески сопротивляться изменениям.

С технической точки зрения, предлагаемые нововведения вполне реализуемы, подчеркнул Мясоедов.

"С учетом того, что мы говорим об интеграции с финтехом, я не вижу больших рисков, связанных с информационной безопасностью", – объяснил эксперт.

По его словам, скидочные системы настолько эффективно вплетены в работу маркетплейсов, что изменения не только повлияют на уменьшение рентабельности их бизнеса, но и потребуют переработки логики приложений. Сейчас же на платформах все максимально автоматизировано, обратил внимание эксперт.

"Однако из-за скидок клиентам банки могут увеличить комиссии за операции для самих продавцов, что повысит стоимость товаров. Либо произойдет другой тренд – отток клиентов на другие площадки: в частности, потребители начнут заказывать товары через сайты конкретных магазинов", – объяснил Мясоедов.

Также эксперт предположил, что скидки от банков могут появляться рядом с ценой товара. Маркетплейсы, скорее всего, будут пытаться дать приоритет собственному банкингу, но здесь все будет зависеть от позиции ЦБ, заключил Мясоедов.