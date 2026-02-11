Российские маркетплейсы подключат к Роспатенту для проверки прав на товары

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Российским маркетплейсам дадут доступ к информационным ресурсам Роспатента, чтобы площадки смогли проверять товары продавцов на предмет нарушения интеллектуальной собственности. Об этом говорится в документе, утвержденном правительством РФ, с которым ознакомился ТАСС.

При помощи баз данных об охраняемых объектах интеллектуальной собственности руководство маркетплейса сможет в онлайн-режиме проверять информацию об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, зарегистрированных товарных знаках, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров.

Ожидается, что это позволит предотвратить оборот контрафактной продукции. Кроме того, это позволит оперативно выявлять и блокировать объявления с нарушениями интеллектуальных прав. Также это нововведение позволит быстрее разрешать споры между продавцами и правообладателями, поясняли в Роспатенте.

Интеграцию должны завершить к апрелю 2026 года. К тому же времени Минэкономразвития, Минпромторг и Минцифры РФ должны представить в правительство доклад о выполненной работе.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказывал, что в России идет работа над реестром маркетплейсов, который будет вести Минэкономразвития. Площадкам из него необходимо будет идентифицировать продавца через ЕСИА или другие госреестры, прежде чем допустить его на платформу. Кроме того, нужно будет проверять карточки товаров.

