12 декабря, 10:53

Экономика

Мишустин поручил проработать защиту от продажи контрафакта через маркетплейсы

Фото: depositphotos/dedivan1923

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать мероприятия по защите от продажи контрафакта через маркетплейсы. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Речь идет о создании на базе маркетплейсов верифицированной цепочки поставок с применением технологий отслеживания происхождения товаров для гарантии их подлинности", – говорится в сообщении.

Поручение было дано по итогам форума "Цифровые решения".

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить свободную продажу бетельного ореха (бинлан) с психоактивным действием на маркетплейсах. Продукт обладает психоактивным действием, так как в нем содержится токсичное вещество. В числе последствий отравления такими орехами наблюдаются различные симптомы: от головной боли до судорог.

Хамзаев отмечал, что необходимо допускать к размещению на маркетплейсах только полностью сертифицированную и лицензированную продукцию.

"Московский патруль": контрафакт корма для животных выявлен на маркетплейсах

