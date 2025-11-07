Депутат Хамзаев призвал запретить продажу бетельного ореха на маркетплейсах

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить свободную продажу бетельного ореха (бинлан) с психоактивным действием на маркетплейсах. С соответствующей просьбой он обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, пишет РИА Новости.

Хамзаев рассказал, что в последнее время ему поступает большое количество сообщений от взволнованных родителей о том, что их дети покупают на маркетплейсах так называемые "пьяные орехи", которые вызывают галлюцинации и прочие опасные для здоровья эффекты.

Бетельный орех обладает психоактивным действием, так как в нем содержится токсичное вещество, отметил парламентарий. В числе последствий отравления такими орехами наблюдаются различные симптомы: от головной боли до судорог. В связи с этим депутат призвал организовать тщательную проверку данной продукции, а затем запретить ее продажу.

Хамзаев добавил, что необходимо допускать к размещению на маркетплейсах только полностью сертифицированную и лицензированную продукцию, находящуюся под юрисдикцией РФ.

Маркетплейс Wildberries ранее сообщил, что проведет проверку на предмет наличия на площадке психотропного бетельного ореха. Правительства Тайваня и Китая уже ограничили рекламу и продажу бинлана, так как там выросла заболеваемость раком ротовой полости из-за его употребления.

Ранее российские маркетплейсы призвали добавить предупреждающую информацию о содержании алкоголя в конфетах. По словам экспертов, такое решение могло бы предотвратить случайное употребление подобных конфет детьми.