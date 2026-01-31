Форма поиска по сайту

31 января, 14:41

Наука

Комиссия подтвердила готовность космонавта Федяева к полету на МКС

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, пребывающий в настоящее время в США, готов к участию в миссии на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Его готовность подтвердила специальная комиссия, включив Федяева в состав экипажа Crew-12 американского корабля Crew Dragon. Состав комиссии включил в себя представителей различных организаций, таких как "Роскосмос", Центр подготовки космонавтов, корпорация "Энергия", Центр Хруничева и Институт медико-биологических проблем.

"Экспедиция космонавта пройдет в рамках соглашения о перекрестных полетах, подписанного госкорпорацией "Роскосмос" и NASA", – уточнили в организации.

Ранее экипаж миссии Crew-11 досрочно вернулся на Землю с МКС из-за проблем со здоровьем у одного из членов экспедиции. На борту корабля Crew Dragon находились астронавты Зена Кардман, Майк Финк, Кимия Юи и представитель "Роскосмоса" Олег Платонов.

В NASA выразили уверенность, что российские члены экипажа МКС готовы при необходимости оказать помощь в работе с американскими системами орбитальной станции.

Космонавт Роскосмоса Платонов вернулся на Землю на корабле Crew Dragon

