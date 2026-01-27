Первый пуск ракеты "Союз-5" запланирован на конец марта 2026 года

Фото: ТАСС/AP/Dmitri Lovetsky

Первый запуск ракеты-носителя "Союз-5" ожидается в конце марта 2026 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на презентацию заместителя гендиректора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрия Баранова, представленную на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева.

В презентации говорится, что запуск состоится с космодрома Байконур. Журналисты напомнили, что "Союз-5" планировали запустить еще до конца 2025 года. Но затем сроки пуска скорректировали. Причиной стали дополнительные проверки бортовых систем и наземного оборудования.

Ранее Баранов заявлял, что в РФ идет работа над модернизированной версией легкой ракеты "Ангара-1.2" – "Ангара-1.2М". Ожидается, что ее запустят после 2035 года с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Позже, по результатам проектирования, определят массу полезной нагрузки, которую "Ангара-1.2М" будет выводить на орбиту. В настоящее время "Ангара-1.2" может выводить 3,5 тонны на низкую околоземную орбиту.

