Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 13:40

Наука

Первый пуск ракеты "Союз-5" запланирован на конец марта 2026 года

Фото: ТАСС/AP/Dmitri Lovetsky

Первый запуск ракеты-носителя "Союз-5" ожидается в конце марта 2026 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на презентацию заместителя гендиректора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрия Баранова, представленную на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева.

В презентации говорится, что запуск состоится с космодрома Байконур. Журналисты напомнили, что "Союз-5" планировали запустить еще до конца 2025 года. Но затем сроки пуска скорректировали. Причиной стали дополнительные проверки бортовых систем и наземного оборудования.

Ранее Баранов заявлял, что в РФ идет работа над модернизированной версией легкой ракеты "Ангара-1.2" – "Ангара-1.2М". Ожидается, что ее запустят после 2035 года с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Позже, по результатам проектирования, определят массу полезной нагрузки, которую "Ангара-1.2М" будет выводить на орбиту. В настоящее время "Ангара-1.2" может выводить 3,5 тонны на низкую околоземную орбиту.

Читайте также


наука

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика