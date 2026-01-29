Роспотребнадзор заявил об отсутствии завозных случаев вируса Нипах в стране

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России не зафиксировали ни одного случая завоза вируса Нипах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Надзорное ведомство уточнило, что на всех пунктах пропуска через госграницу работает автоматизированная информационная система "Периметр". Она позволяет в режиме реального времени выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний и предотвращать их распространение внутри страны.

Роспотребнадзор подчеркнул, что в стране имеется достаточный запас тест-систем для оперативной лабораторной диагностики Нипах. Также в России нет необходимых экологических и эпидемиологические условия для широкого распространения вируса.

"Основные переносчики вируса – плодовые летучие мыши рода Pteropus – обитают преимущественно в тропических и субтропических регионах и не распространены на территории России", – говорится в сообщении.

Ведомство также посоветовало туристам избегать контакта с больными животными, соблюдать правила личной гигиены, использовать антисептики, тщательно мыть овощи и фрукты, отказаться от употребления воды из непроверенных источников.

Ранее в Индии около 100 человек отправили на домашний карантин из-за вируса Нипах. При этом состояние одного из пациентов оценивалось как критическое. После случившегося Всемирная организация здравоохранения оценила риск дальнейшего распространения вируса как низкий. В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что держат на контроле ситуацию.