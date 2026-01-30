Форма поиска по сайту

30 января, 04:59

Происшествия
РИА Новости: арестован новый фигурант дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

Арестовали еще одного фигуранта дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево – СМИ

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд арестовал еще одного фигуранта дела о хищении средств у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что обвиняемый долгое время находился в международном розыске. Его поместили в московский следственный изолятор. Пока не раскрывается, где именно задержали фигуранта.

В конце апреля 2025 года суд в Москве арестовал одного из организаторов мошеннической схемы Алексея Кабочкина и еще 15 фигурантов. Их обвинили в вымогательстве денег у бойцов СВО в Шереметьево, а также в краже и мошенничестве в особо крупном размере.

Кроме того, сотрудники ФСБ и МВД выявили иных причастных к данной схеме. Ими оказались полицейские патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в Шереметьево, которые помогали таксистам искать бойцов СВО. Также был задержан оперуполномоченный ЛУ МВД России в Шереметьево, который принимал решения об отказе в возбуждении дел по обращениям потерпевших.

Через некоторое время был арестован еще один из организаторов хищений. По версии СК, он курировал остальных участников преступной группы.

В конце июня заключили под стражу другого обвиняемого – Игоря Русина. По данным СМИ, его именуют как Зелик. Мужчине предъявили обвинение по статье "Организация преступного сообщества или участие в нем".

