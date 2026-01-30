Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 09:10

Происшествия
Главная / Новости /

AP: минимум 85 человек умерли в США из-за морозов

Минимум 85 человек умерли в США из-за морозов

Фото: AP Photo/Nam Y. Huh

Число жертв сильных морозов в США возросло до 85. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

В результате непогоды пострадали жители штатов от Техаса до Нью-Джерси. При этом около половины смертей пришлись на Теннесси, Миссисипи и Луизиану.

Вместе с тем в США сохраняются значительные проблемы с электроснабжением.

На данный момент без света и отопления из-за мощного снегопада и аномальных морозов в Америке остаются свыше 500 тысяч потребителей. Непогода также привела к масштабным сбоям в работе транспорта и коммунальной инфраструктуры по всей стране.

По прогнозам синоптиков, еще один сильный снегопад накроет Восточное побережье в США в конце текущей недели. Температура воздуха во всех штатах может опуститься до минус 12,3 градуса.

Новости мира: снегопад оставил без света более 1 миллиона домов в США

Читайте также


происшествияпогодаза рубежом

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика