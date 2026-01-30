AP: минимум 85 человек умерли в США из-за морозов

Фото: AP Photo/Nam Y. Huh

Число жертв сильных морозов в США возросло до 85. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

В результате непогоды пострадали жители штатов от Техаса до Нью-Джерси. При этом около половины смертей пришлись на Теннесси, Миссисипи и Луизиану.

Вместе с тем в США сохраняются значительные проблемы с электроснабжением.

На данный момент без света и отопления из-за мощного снегопада и аномальных морозов в Америке остаются свыше 500 тысяч потребителей. Непогода также привела к масштабным сбоям в работе транспорта и коммунальной инфраструктуры по всей стране.

По прогнозам синоптиков, еще один сильный снегопад накроет Восточное побережье в США в конце текущей недели. Температура воздуха во всех штатах может опуститься до минус 12,3 градуса.