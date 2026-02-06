Bloomberg: президент и премьер Эстонии разругались из-за позиции по России

Фото: depositphotos/AlexanderMils

Президент Эстонии Алар Карис вступил в публичную полемику с премьер-министром страны Кейей Каллас после своего заявления о поддержке прямых переговоров между Евросоюзом и Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Заявление главы государства, чья должность имеет в основном символический характер, вызвало резкую реакцию со стороны правительства.

Агентство отмечает, что такой резкий негатив отражает общее беспокойство в ЕС относительно возможного возобновления отношений с Москвой. Подобные идеи фактически стали табу для трех прибалтийских стран – членов НАТО на восточном фланге Альянса.

Подчеркивается, что эти государства имеют напряженные отношения с Россией и входят в число самых верных союзников Украины. Эстония известна как один из наиболее последовательных сторонников жесткой линии в отношении России в Евросоюзе.

Ранее Карис подверг сомнению долгосрочную эффективность политики изоляции и санкций Запада в отношении России. Он считает, что изоляция редко достигает своих целей, а санкции имеют временный эффект. Кроме того, по его мнению, невозможно бесконечно удерживать России в таких условиях.