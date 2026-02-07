Новая напольная навигация появилась на более 110 станциях метро Москвы

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Современная напольная навигация появилась более чем на 110 пересадочных станциях метрополитена Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"С 2024 года указатели напольной навигации изготавливают из термопластика. Этот материал позволяет оперативно менять расположение элементов, например, если в перспективе на станции появится новая пересадка", – пояснил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что на станциях установили 2,2 тысячи указателей.

Благодаря термопластику специалисты могут легко изменять расположение навигации без повреждения напольного покрытия. Также они получают возможность оснащать указателями станцию всего за одну ночь.

На новой навигации используются привычные цветные пиктограммы и шрифт столичного транспорта.

Ранее на станции столичного метро "Вавиловская" ввели в эксплуатацию новый подземный переход. На объекте уложено около 1,8 тысячи кубометров железобетона, а площадь отделочных работ превысила 4,3 тысячи квадратных метров. Благодаря открытию нового выхода со станции путь до метро с четной стороны Ленинского проспекта сократится на 40%.

