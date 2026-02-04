Собянин: завершено строительство перехода на станции метро "Вавиловская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На станции столичного метро "Вавиловская" введен в эксплуатацию новый подземный переход. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Мэр Москвы отметил, что до этого у станции было два подземных вестибюля: северный с одним выходом и южный с двумя. В последнем теперь открыт дополнительный, третий выход, возведенный под Ленинским проспектом.

С его запуском завершено строительство подземного перехода протяженностью 23 метра. На объекте уложено около 1,8 тысячи кубометров железобетона, а площадь отделочных работ превысила 4,3 тысячи квадратных метров, уточнил Собянин.

По его словам, для отделки пассажирской зоны использованы алюминиевые панели и прочный природный камень габбро, устойчивый к влаге и морозу. В новом павильоне установлены три эскалатора и лифт отечественного производства.

"Благодаря открытию нового выхода со станции путь до метро с четной стороны Ленинского проспекта сократится на 40%", – рассказал он.

Станция "Вавиловская", открывшаяся в сентябре 2025 года в составе первого этапа Троицкой линии, продолжает развиваться. Уже начато строительство второго этапа, который включает еще шесть станций для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы (ТиНАО).

Ранее Собянин заявил, что в рамках строительства Троицкой линии метро на станциях "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая" и "Ватутинки" возводятся ограждения, удерживающие воду и грунт. Для этого используется метод "стена в грунте", который лучше всего подходит для строительства метро в большом городе.