Авария на теплосети произошла в Энергодаре

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар временно остался без теплоснабжения из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

По предварительной информации, произошел прорыв магистрального трубопровода. В связи с этим были временно отключены сетевые насосы.

Отмечается, что в данный момент специалисты проводят ремонтные работы.

Ранее Запорожская область оказалась частично обесточена в результате технологического нарушения в работе оборудования. В региональном Минэнерго подчеркнули, что специалисты провели ликвидацию последствий. Электричество вернулось в несколько муниципалитетов.