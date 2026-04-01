Маркетолог Новиков назвал причину популярности раций у москвичей

Из-за возникающих проблем со связью в центре столицы многие жители задумались о покупке раций. Насколько этот способ связи актуален в период ограничений, разбиралась Москва 24.

Прием?

Интерес к рациям резко вырос среди москвичей на фоне нестабильной работы интернета: количество поисковых запросов на их приобретение повысилось и сохраняет высокое значение, сообщает издание MSK1.RU.

Однако в компании – производителе радионавигационного оборудования пояснили, что на разрешенных гражданских частотах мощность раций серьезно ограничена. К тому же в плотной застройке и среди высотных железобетонных конструкций сигнал ослабевает, поэтому в спальных районах и в центре рация эффективна лишь на коротких дистанциях.

Более мощные модели, работающие на десятки километров, относятся к профессиональному оборудованию, для их приобретения может понадобиться регистрация позывного через экзамен в Союзе радиолюбителей России.

Кроме того, за использование мощной рации без лицензии грозит административная ответственность. По статье об изготовлении или установке радиоэлектронных средств без специального разрешения (13.3 КоАП РФ) штраф составляет от 1 500 до 3 000 рублей с конфискацией устройства. При нарушении условий использования радиочастот по части 3 статьи 13.4 штраф может достигать 4 500 рублей, и технику также изымут.

Кроме того, на фоне перебоев мобильного интернета в Москве еще в период с 6 по 10 марта выросли продажи альтернативных средств связи. По данным Wildberries, оборот раций увеличился на 27%, пейджеров – на 73%, стационарных телефонов – на 25%.

Продажи бумажных карт на Wildberries в Москве также рекордно выросли с 6 по 11 марта. Более того, на фоне проблем со связью 15-летний школьник из Одинцова Антон Калашников даже разработал автономный радиомессенджер, работающий без интернета и сотовой связи. По данным СМИ, устройство позволяет отправлять текстовые сообщения напрямую по радиосигналу – нечто среднее между рацией и чатом. На создание прототипа ушло около пяти месяцев.

Детские игрушки или выход для бизнеса

Рации используются повсеместно уже много десятилетий. По сути, это маленькое радиопередающее устройство, работающее как миниатюрная станция. При этом главный недостаток – ограниченный радиус действия, пояснил Москве 24 эксперт по информационным технологиям Сергей Корогод.

"Бытовая рация, которую могут приобрести обычные люди, позволяет общаться на расстоянии максимум 30–100 метров в условиях города. Если отойти дальше, связь теряется. Существуют и более мощные версии, которые способны работать на расстоянии до 20 километров, но на них требуется специальное разрешение", – добавил он.

По словам эксперта, для общения внутри компании, например во время прогулки в лесу, на даче или при координации группы в походе, бытовая рация может быть вполне рабочим вариантом. Но для повседневного общения, когда люди находятся в разных домах или квартирах, она не подходит – дальность действия слишком мала.

В вопросе анонимности ситуация также неоднозначная.





Сергей Корогод эксперт по информационным технологиям У большинства бытовых раций канал открытый, то есть любой, кто знает частоту, может слушать, но при случайном обнаружении, вероятно, не поймет, кто вы, пока не представитесь. Существуют также специальные сканеры, которые перебирают частоты и могут обнаружить разговор. Есть и закодированные каналы, но в бытовых моделях они встречаются редко.

По мнению эксперта, для молодежи это скорее игрушка, но в определенных условиях, например, в местах, где сотовая связь отсутствует или работает нестабильно, устройства могут оказаться полезным средством. На севере, в удаленных районах рации продолжают активно использоваться до сих пор.

Маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков в разговоре с Москвой 24 подтвердил, что спрос на рации в последнее время несколько вырос, примерно на 10–15%.





Игорь Новиков маркетолог, член гильдии маркетологов При этом важно учитывать сезонные колебания: например, люди начинают готовиться к походам и обычно покупают рации, чтобы общаться там, где мобильной связи нет изначально. Частично рост связан и с этим.

Также, по его словам, люди покупают рации для общения на предприятиях и внутри команд. Если раньше они звонили через интернет, то сейчас, чтобы платить меньше денег, такое устройство становится более дешевым способом коммуникации, заключил Новиков.

