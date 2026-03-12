В Москве из-за отключения интернета рекордно выросли продажи бумажных карт

Фото: 123RF.com/bernardbodo

Продажи бумажных карт на Wildberries рекордно выросли в Москве с 6 по 11 марта по сравнению с аналогичным периодом февраля. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

В частности, продажи автодорожных карт в натуральном выражении увеличились на 170%, складных – на 70%, а карт столицы – на 20%. Специалисты объяснили такой всплеск спроса нестабильной работой мобильного интернета в городе.

При этом карты России, мира и учебные карты продолжают продаваться в тех же объемах или ниже. Продажи настенных карт Москвы тем временем выросли всего на 1%.

Также в условиях перебоев связи в столице вновь стали популярны рации, пейджеры и стационарные телефоны. Их продажи выросли на 27, 73 и 25% соответственно.

Как указывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, ограничения мобильной связи в центральных районах Москвы будут сохраняться, пока они необходимы для обеспечения безопасности граждан.