В ГД заявили о возможной блокировке VPN-трафика через полгода
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В перспективе 3–6 месяцев у российских спецслужб появится возможность ограничить или полностью заблокировать любой интернет-трафик через VPN-сервисы. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
Так он ответил на вопрос, смогут ли россияне через VPN пользоваться мессенджером Telegram в случае его блокировки, а также заблокированными ранее в стране соцсетями.
Ранее Свинцов сообщал, что Роскомнадзор может отследить трафик даже при использовании VPN, поэтому Telegram не сможет обойти блокировки. По его словам, в будущем остаться могут только те VPN-сервисы, которые имеют законный статус и необходимы для работы СМИ.
По состоянию на конец февраля, Роскомнадзор заблокировал 469 VPN-сервисов в стране. В ведомстве объяснили, что доступ к ним ограничивается в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденными правительством.
