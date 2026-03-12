Агентство Fars опровергло смерть вдовы бывшего верховного лидера Ирана

Фото: ТАСС/Zuma

Вдова бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Мансуре Ходжасте Багерзаде, о гибели которой ранее писали СМИ, жива. Об этом сообщило агентство Fars.

О смерти женщины стало известно 4 марта. По информации журналистов, она пострадала в результате ударов по республике и впала в кому.

Агентство подтвердило, что первоначальные сообщения оказались ошибочными.

Сам Али Хаменеи погиб после одного из ударов в результате военной операции Израиля и США против Ирана. На посту верховного лидера его сменил сын Моджтаба Хаменеи.

Новый верховный лидер Ирана 12 марта подтвердил гибель своей жены, сестры и ее ребенка. Сам он был ранен.

