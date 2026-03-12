Пожар возник на американском авианосце USS Gerald R. Ford в Красном море

Фото: ТАСС/Zuma

Возгорание произошло на американском авианосце USS Gerald R. Ford, который находится в Красном море и участвует в военной операции против Ирана на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Центральное командование ВМС США.

В сообщении сказано, что пожар начался в помещениях прачечной. Причина возгорания не связана с боевыми действиями. Двигатель судна повреждений не получил, поэтому корабль готов к работе.

Уточняется, что в результате происшествия два члена экипажа были ранены. Медики оказывают им необходимую помощь.

Ранее СМИ сообщали, что у USS Gerald R. Ford возникли серьезные проблемы с канализацией, которая не выдерживает нагрузку экипажа из 4,6 тысячи человек.

Отмечалось, что утечки и переливы на борту происходят регулярно, а инженерным бригадам приходится работать по 19 часов для устранения последствий.

