Два человека пострадали при попадании беспилотника в дом в Кувейте

Два человека пострадали при попадании дрона в жилой дом на юге Кувейта. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны эмирата Сауд аль-Атван, передает телеканал Al Jazeera.

Атака была зафиксирована утром 12 марта. Самому зданию был причинен материальный ущерб.

Кроме того, как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на главу Минобороны Британии Джона Хили, несколько американских военных пострадали при ударе по военной базе в иракском Эрбиле. При этом солдаты Великобритании, которые тоже были на территории объекта, не получили ранений.

Предварительно, атака была реализована с помощью БПЛА. Британские военные смогли нейтрализовать два дрона, но иные беспилотники пробили оборону сил западной коалиции.

Ранее Иран атаковал резервуары с топливом в провинции Мухаррак в Бахрейне. Информация о последствиях атаки или пострадавших не приводилась. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удары по нефтяному месторождению в эмирате Фуджайра и промзоне в эмирате Шарджа – оба входят в состав ОАЭ.

В конце февраля Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика стала атаковать еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что единственным путем к завершению конфликта на Ближнем Востоке станет признание прав республики, выплата репараций и международные гарантии неповторения агрессии.

