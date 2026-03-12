Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 20:28

Происшествия

Два человека пострадали при попадании беспилотника в дом в Кувейте

Фото: 123RF.com/kuzma

Два человека пострадали при попадании дрона в жилой дом на юге Кувейта. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны эмирата Сауд аль-Атван, передает телеканал Al Jazeera.

Атака была зафиксирована утром 12 марта. Самому зданию был причинен материальный ущерб.

Кроме того, как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на главу Минобороны Британии Джона Хили, несколько американских военных пострадали при ударе по военной базе в иракском Эрбиле. При этом солдаты Великобритании, которые тоже были на территории объекта, не получили ранений.

Предварительно, атака была реализована с помощью БПЛА. Британские военные смогли нейтрализовать два дрона, но иные беспилотники пробили оборону сил западной коалиции.

Ранее Иран атаковал резервуары с топливом в провинции Мухаррак в Бахрейне. Информация о последствиях атаки или пострадавших не приводилась. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удары по нефтяному месторождению в эмирате Фуджайра и промзоне в эмирате Шарджа – оба входят в состав ОАЭ.

В конце февраля Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика стала атаковать еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что единственным путем к завершению конфликта на Ближнем Востоке станет признание прав республики, выплата репараций и международные гарантии неповторения агрессии.

Иран выдвинул условия для возобновления переговоров с США

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
происшествияполитиказа рубежом

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика