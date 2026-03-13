Форма поиска по сайту

Новости

Политика
Главком НАТО Гринкевич: США решительно ответят на военную помощь Ирану

В НАТО пригрозили решительным ответом на оказание помощи Ирану

Фото: depositphotos/maxxyustas

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что США готовы дать решительный ответ любой стороне, которая будет помогать Ирану в атаках на американские силы на Ближнем Востоке.

"Всякий раз, когда кто-либо подвергает американских военнослужащих опасности каким бы то ни было образом, я считаю, что мы должны реагировать решительно", – сказал Гринкевич во время слушания в сенате США.

Таким образом генерал ответил на вопрос сенатора Ричарда Блюменталя, который привел неподтвержденные данные о том, что Россия якобы предоставила Тегерану разведданные, позволившие войскам Ирана нацелиться на бойцов США.

"Я уверен, что мы принимаем решительные меры в отношении всех, кто помогает иранцам наносить удары по американским войскам", – добавил Гринкевич.

Вместе с тем он отказался подтверждать информацию о якобы оказании помощи Ирану со стороны РФ.

Ранее несколько американских военных пострадали при ударе по военной базе в иракском Эрбиле. При этом солдаты Великобритании, которые тоже были на территории объекта, не получили ранений.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В Кремле усомнились в достоверности требований Ирана к США

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

