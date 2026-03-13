Песков заявил, что администрация президента пользуется стационарными телефонами

Фото: kremlin.ru

Администрация российского президента пользуется для работы стационарной связью. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, сказались ли ограничения связи с центре Москвы на работе администрации или обеспечении деятельности президента РФ.

"Пользуемся стационарными телефонами", – заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков отмечал, что ограничения на мобильную связь в центре Москвы будут действовать до тех пор, пока это будет необходимо для защиты граждан.

Он также указал на необходимость решения проблем бизнеса, которые были вызваны соответствующими мерами. Однако, по его словам, этим должны заниматься именно профильные ведомства.

На фоне нестабильной работы мобильного интернета в Москве рекордно выросли продажи бумажных карт на маркетплейсах. В частности, продажи автодорожных карт в натуральном выражении увеличились на 170%, складных – на 70%, а карт столицы – на 20%.