ПВО сбила 14 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России вечером 12 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вражеские дроны были сбиты в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. По данным ведомства, шесть дронов сбили в Крыму, четыре – в Курской области, два в Белгородской области, а также по одному – в Брянской и Калужской областях.

Ранее ВСУ атаковали стационарное медучреждение в Донецкой Народной Республике (ДНР), где находились свыше 130 пациентов и примерно 50 врачей. Для атаки использовались четыре беспилотника самолетного типа.

Кроме того, украинские беспилотники также нанесли удар по гражданскому грузовому поезду с топливом в Луганской Народной Республике (ЛНР). В результате атаки пострадали машинист и его помощник – их госпитализировали.