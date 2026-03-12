Форма поиска по сайту

12 марта, 10:49

Происшествия

ВСУ ударили по грузовому поезду с топливом в ЛНР

Фото: MAX/"Леонид Пасечник"

Украинские беспилотники минувшей ночью нанесли удар по гражданскому грузовому поезду с топливом. Об этом глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил в мессенджере MAX.

ЧП произошло в Свердловском муниципальном округе. В результате атаки пострадали машинист и его помощник. Их госпитализировали, врачи оказывают им помощь. В ликвидации последствий удара задействованы все необходимые службы, уточнил глава республики.

Помимо этого, Вооруженные силы Украины ударили по учебно-воспитательному комплексу в селе Власовке Краснодонского муниципального округа. В учреждении выбило стекла. Менее чем за месяц это уже вторая попытка атаки на здание.

"К счастью, это произошло ночью, и там не было детей. Сегодня (12 марта. – Прим. ред.) школьники переведены на дистанционное обучение, местные власти оперативно закроют тепловой контур", – указал Пасечник.

Несколько ударов ВСУ также нанесли по Старобельскому муниципальному округу. В результате полностью разрушен продуктовый магазин, повреждено административное здание и припаркованные рядом автомобили. Следователи фиксируют последствия вражеских атак, добавил глава региона.

Ранее обломки украинского БПЛА упали на частный дом в Адлерском районе Сочи. Один человек получил ушибы и ссадины, первую медпомощь ему оказали на месте. Транспортировка в больницу не потребовалась.

Двое пострадавших при атаке на Брянск находятся в реанимации

