Собянин: открыт центр инжиниринговых разработок Сеченовского университета

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин и ректор Сеченовского университета Минздрава России Петр Глыбочко открыли Центр инжиниринговых разработок и провели заседание наблюдательного совета Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

"Сегодня мы принимаем еще одно важное решение о создании колледжа при университете, который будет работать в основном по заказу города Москвы и готовить медицинских сестер. Еще одно хорошее событие – это открытие инжинирингового центра", – сказал Собянин.

Открытие центра мэр счел важным событием, так как медицина становится все более технологичной и требуются медицинские инженеры. По его словам, Сеченовский университет является одним из ведущих не только в столице, но и в России. Москва активно сотрудничает с учреждением, в том числе при подготовке кадров.

В свою очередь, Глыбочко сказал, что перед университетом стоит задача укрепления технологического суверенитета. Инжиниринговый центр по созданию полимеров даст возможность выйти на новый уровень реализации медицинских проектов.

"Кроме этого, мы сегодня готовим медицинских инженеров. Направление непростое. Мы вам, Сергей Семенович, благодарны за то, что по заказу правительства Москвы сегодня обучаются 18 медицинских инженеров по данной программе", – отметил ректор Сеченовского университета.

Он также поблагодарил Собянина за то, что Москва уделяет большое внимание развитию учреждения.

В материалах пресс-служба мэра и правительства столицы указано, что основной задачей проектных групп центра, в составе которых врачи, инженеры, химики, математики и биологи, будет реинжиниринг и собственные разработки новых медизделий из полимеров с использованием цифровых интеллектуальных технологий.

Сферами применения продукции, как ожидается, станут:

челюстно-лицевая хирургия;

детская нейрохирургия;

малоинвазивная хирургия в урологии;

хирургия желудочно-кишечного тракта;

абдоминальная хирургия;

хирургия пищевода;

акушерство и гинекология;

оториноларингология;

экстракорпоральное оплодотворение;

протезирование;

ангиопластика;

служба крови.

Более того, инновационные медизделия найдут применение в ветеринарии, криминалистике, а также могут использоваться для научных и образовательных целей.

Производственные мощности центра включают конструкторское бюро, участки литья полимеров, 3D-печати и прототипирования, грануляции и экструзии полимерных трубок и филамента. Техника и производственные помещения соответствуют классы чистоты ISO 7.

Между тем колледж при Сеченовском университете откроется 1 сентября. В 2026/27 учебном году планируется набрать туда 220 студентов, которые будут учиться по профилям "анестезиология и реаниматология", "операционное дело" и "рентгенология".

Ранее Владимир Путин поставил Москву в пример по внедрению цифровых платформ в здравоохранении. Глава государства отметил, что бригада скорой помощи по пути на вызов может посмотреть на экране всю историю болезни человека. Благодаря этому врач знает, что взять с собой для спасения жизни пациента.