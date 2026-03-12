Семерых жителей Ижевска обвинили в использовании сим-боксов для мошенничества

Фото: udm.sledcom.ru

Семь жителей Ижевска в возрасте от 17 до 28 лет стали фигурантами уголовного дела о незаконном использовании оборудования для пропуска телефонного трафика. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по региону в MAX.

По версии СК, с августа 2025 по февраль 2026 года обвиняемые действовали в составе организованной группы и обеспечивали работу сим-боксов для массовых телефонных атак на граждан России. Предполагается, что такие звонки использовались мошенниками для хищения денежных средств.

Для реализации схемы фигуранты арендовали шесть квартир в разных районах города, где разместили оборудование, фактически создав распределенный call-центр. Следствие также предполагает, что управление этой системой осуществлялось из-за рубежа.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники СК совместно с управлением ФСБ России по региону. Во время обысков изъяли сим-боксы и мобильные телефоны.

Фигурантов уже допросили и предъявили им обвинения по статьям о незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика и организации передачи абонентских номеров с нарушением законодательства. Организатора по решению суда отправили под стражу. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства дела.

Ранее сотрудники уголовного розыска МВД и ФСБ России ликвидировали сеть нелегальных узлов связи в Московском регионе. Им удалось задержать четырех участников организованной группы. Во время обысков полиция нашла и изъяла более тысячи сим-карт, девять сим-боксов, роутеры, ноутбуки, телефоны, банковские карты и другое.