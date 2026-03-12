В Иране заявили, что Ближний Восток останется без света при ударах США по энергетике

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Ближний Восток останется без электричества в случае ударов по энергетике Ирана. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани.

"Если он (Вашингтон. – Прим. ред.) это сделает, то в течение получаса весь регион погаснет", – написал Лариджани в соцсети X.

Он также подчеркнул, что темнота создаст благоприятные условия для проведения "охоты на американских военнослужащих".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

11 марта израильская армия приступила к очередной серии авиаударов по военным объектам в столице Ирана. Несколько взрывов прогремели в западном пригороде Тегерана Кередже.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявлял, что Россия окажет Ирану военную и другую помощь, так как страны связаны договором и это касается российской безопасности в том числе. Однако он указал, что Москва может не отправлять своих военных в зону боевых действий.

