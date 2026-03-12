Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 17:30

Политика

В Иране заявили, что Ближний Восток останется без света при ударах США по энергетике

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Ближний Восток останется без электричества в случае ударов по энергетике Ирана. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани.

"Если он (Вашингтон. – Прим. ред.) это сделает, то в течение получаса весь регион погаснет", – написал Лариджани в соцсети X.

Он также подчеркнул, что темнота создаст благоприятные условия для проведения "охоты на американских военнослужащих".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

11 марта израильская армия приступила к очередной серии авиаударов по военным объектам в столице Ирана. Несколько взрывов прогремели в западном пригороде Тегерана Кередже.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявлял, что Россия окажет Ирану военную и другую помощь, так как страны связаны договором и это касается российской безопасности в том числе. Однако он указал, что Москва может не отправлять своих военных в зону боевых действий.

Иран и "Хезболла" нанесли массированные удары по 50 целям на территории Израиля

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика