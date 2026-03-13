Неделя космоса пройдет в России с 6 по 12 апреля

В России с 6 по 12 апреля впервые пройдет Неделя космоса – серия научных, образовательных и культурных мероприятий, приуроченных к 65-летию первого полета человека в космос. Об этом рассказала пресс-службе "Роскосмоса".

Указ о ее проведении подписан Владимиром Путиным. В дальнейшем такую неделю планируется проводить ежегодно в те же даты.

В эту неделю по всей стране запланированы лекции, форумы, кинопоказы и образовательные акции. 6 апреля стартует серия мероприятий в регионах. В школах пройдут занятия проекта "Разговоры о важном", посвященные космической тематике. Ученикам расскажут об истории и современном развитии отечественной космонавтики, а также о том, как можно стать космонавтом.

Просветительский марафон состоится в Национальном космическом центре имени Валентины Терешковой 7 апреля. В штаб-квартире "Роскосмоса" запланированы выступления экспертов, мастер-классы и творческие встречи, организованные совместно с обществом "Знание".

8 апреля пройдет День инженера в рамках отраслевого форума активной молодежи "Команда будущего". Мероприятия состоятся на площадке Московского авиационного института. Более 200 молодых специалистов ракетно-космической отрасли примут участие в лекциях, мастер-классах и проектных сессиях.

Российский космический форум состоится 9 апреля. Он станет федеральной площадкой для диалога представителей государства, науки и бизнеса в космической сфере.

Кроме того, в прокат выйдет фильм "Моя собака – космонавт", рассказывающий о мальчике, мечтающем о космосе, и его собаке Белке. Также в 300 кинотеатрах пройдут бесплатные показы документального фильма "Гагарин. Обнимая мир", посвященного значению первого полета человека в космос.

10 апреля запланировано аудиовизуальное шоу "Первые в космосе. Cosmo Night", а 11 апреля пройдет спортивный флешмоб "Старт к звездам".

Неделя завершится 12 апреля – в День космонавтики. В этот день чествуют покорителей космоса, сотрудников и ветеранов отрасли. Торжественный концерт и церемония награждения специалистов пройдут в Государственном Кремлевском дворце, трансляцию покажут на Первом канале.

Также в программе недели – мероприятия Российской академии наук, молодежный космический инженерный конгресс в МГТУ имени Баумана, региональные конференции, космические диктанты, включая "Космический диктант", и гастрономический фестиваль "Первые в космосе".

Ранее сообщалось, что ко Дню космонавтики Московский драматический театр имени А. С. Пушкина покажет спектакль "Космос". Билеты на 9 апреля уже поступили в продажу эксклюзивно на сервисе "Мосбилет". Режиссером спектакля выступил Игорь Теплов.