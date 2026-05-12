Истек срок перемирия ко Дню Победы

Перемирие, приуроченное к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, истекло. Договоренность о прекращении огня, инициированная президентом США Дональдом Трампом, действовала с 9 по 11 мая.

Владимир Путин назвал это предложение оправданным, подчеркнув его "ярко выраженный гуманитарный характер".

Изначально, 7 мая, в Минобороны сообщили о режиме тишины с 8 по 10 мая, однако позже при посредничестве Вашингтона сроки были скорректированы, а также согласован обмен пленными в формате "1000 на 1000".

Как сообщало российского военное ведомство, все группировки ВС РФ в зоне СВО строго соблюдали прекращение огня. При этом украинская сторона продолжила наносить удары БПЛА и артиллерией по позициям российских войск и гражданским объектам в регионах России.

В ответ на эти нарушения подразделения ВС РФ действовали зеркально. Всего, по данным Минобороны на 11 мая, зафиксировано 23 802 случая нарушения перемирия со стороны Украины.