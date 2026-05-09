09 мая, 22:50

Путин: РФ передала Киеву предложение по обмену 5 мая, в списке было 500 пленных

Путин рассказал подробности переговоров об обмене и перемирии

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Россия во вторник, 5 мая, передала Украине предложение об обмене и направила Киеву список 500 украинских военнослужащих, находящихся в РФ, сообщил Владимир Путин.

Однако накануне Дня Победы Киев ответил отказом, заявив, что не готов к такому обмену. Впоследствии, по словам Путина, никаких встречных предложений от Киева по обмену пленными так и не поступило. Тем не менее, российский лидер выразил надежду, что обмен все-таки состоится.

По его словам, российская сторона направляла соответствующее предложение Украине еще до заявлений американского лидера Дональда Трампа.

"Мы сразу согласились с этим, тем более, что это, на мой взгляд, и оправданное предложение, и продиктованное соображениями уважения к нашей общей победе над нацизмом, и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер", – сказал президент.

По его словам, инициатива Трампа о перемирии в зоне спецоперации и обмене пленными возникла в результате дискуссий о безопасности посольств в Киеве.

"Все центры управления и принятия решений в Киеве находятся в непосредственной близости от дипломатических учреждений целого ряда стран, там их несколько десятков", – уточнил Путин.

Он добавил, что во время диалога с администрацией Штатов Россия предупредила об этом, указала на возможные последствия и попросила сделать все для безопасности посольства США в Киеве.

Вместе с тем Путин обратил внимание на особое значение Дня Победы. По его словам, для России 9 мая – это "не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах, а святой день". Он отметил, что День Победы касается каждого россиянина, и "ни в какие игрушки, связанные с этим праздником, Россия не играет".

Перемирие в зоне спецоперации по приказу Владимира Путина началось с 00:00 8 мая. Оно должно было завершиться 10 мая. Однако президент США Дональд Трамп предложил продлить перемирие до 11 мая, а также провести в этот период обмен пленными с Киевом по формуле "тысяча на тысячу".

Москва ответила согласием на предложение. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что договоренность была достигнута во время телефонных контактов РФ и США, а также в ходе взаимодействия Вашингтона с Киевом. Он отметил, что инициатива идет в развитие разговора Путина и Трампа, который прошел29 апреля.

