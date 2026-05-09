Путин заявил, что планы Армении по вступлению в ЕС требуют особого рассмотрения

Намерения Армении вступить в Европейский союз (ЕС) "требуют особого рассмотрения", заявил Владимир Путин.

Российский лидер считает, что данный вопрос можно вынести на обсуждение на очередном саммите ЕАЭС.

Также он добавил, что Еревану стоит как можно раньше определиться по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь интеллигентного "развода". Путин считает, что по данному вопросу было бы логично провести референдум.

"Например, у нас торговый оборот с Арменией снизился сейчас, в прошлом году, позапрошлом он был гораздо больше, но все-таки 7 миллиардов долларов по 2025 году. Если иметь в виду, что ВВП страны – 29 миллиардов долларов, то это серьезная величина. И Армения получает значительные преимущества в рамках ЕврАзЭС. Это касается сельского хозяйства, это касается перерабатывающей промышленности, это касается таможенных и других сборов, и так далее и тому подобное", – указал президент.

Он добавил, что у России особые отношения с армянским народом на протяжении столетий, а также заверил, что страна поддержит все, что им выгодно.

Путин ранее выразил надежду на участие пророссийских политических сил в выборах в Армении, при этом решение останется за Ереваном. В Кремле также отметили, что Россия проявляет повышенный интерес к ориентирам властей Армении, так как два государства объединены историческими корнями.

ЕАЭС, куда входит Армения, не сочетается с ЕС из-за различий операционных систем. Именно поэтому в дальнейшем республике придется выбирать между ними.

В свою очередь, спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Армения вряд ли выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ЕАЭС. Это может случиться, если Россия повысит цены на поставляемый газ.