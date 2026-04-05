05 апреля, 13:57

Песков заявил, что РФ проявляет повышенный интерес к ориентирам властей Армении

Россия проявляет повышенный интерес к ориентирам властей Армении, так как два государства объединены историческими корнями. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в России проживают более 2 миллионов граждан Армении и подчеркнул, что Москва считает себя вправе уточнять планы армянского руководства по поводу будущих парламентских выборов.

Говоря о планах Еревана развивать сотрудничество с Евросоюзом, Песков отметил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС), куда входит Армения, не сочетается с ЕС из-за различий операционных систем. Именно поэтому в дальнейшем республике придется выбирать между ними.

При этом, обратил внимание официальный представитель Кремля, членство Армении в ЕАЭС дает ей возможность зарабатывать большие деньги. Кроме того, в составе союза она развивается быстрее, чем Россия и некоторые другие страны СНГ.

1 апреля Владимир Путин в Москве провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений, стратегического партнерства и союзничества.

В ходе переговоров Путин выразил надежду на участие пророссийских политических сил в выборах в Армении, при этом решение останется за Ереваном. Глава государства напомнил, что некоторые из политиков сейчас находятся в местах лишения свободы.

