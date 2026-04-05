Прокуратура начала проверку после крушения сухогруза в Азовском море

Фото: телеграм-канал "Южная транспортная прокуратура"

Южная транспортная прокуратура организовала проверку после крушения судна "Волго-Балт 138" в акватории Азовское море, перевозившего пшеницу. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Уточняется, что проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности судоходства. По ее итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сухогруз, перевозивший пшеницу, потерпел крушение. По его данным, на берегу обнаружены 9 членов экипажа, 1 человек погиб, судьба еще 2 остается неизвестной.

До этого иранский сухогруз Rona потерпел бедствие в Каспийском море. Береговые службы страны получили сигнал SOS от судна. После этого государственные органы Туркмении, которые занимаются ликвидацией и предотвращением ЧС, начали спасательную операцию.