Шесть птенцов пингвинов Гумбольдта появились в Московском зоопарке

Шесть птенцов пингвинов Гумбольдта родились в Московском зоопарке в начале января. Гости могут увидеть их в вольере Дома птиц на Старой территории, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Пол пингвинят зоологи узнают через несколько месяцев.

"Процесс выращивания потомства у пингвинов невероятно трогателен. Родители стоят на страже своих нор, тщательно охраняя вход от чужаков. Пингвины – миролюбивые животные, но в деле защиты своей семьи могут быть весьма решительны", – отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

В настоящее время птенцам от 2 до 3 месяцев. Самые старшие из них научились заходить в воду, плавать в бассейне и выходить из него. Кроме того, пингвинята уже различают голоса своих родителей и откликаются на их зов.

Когда птенцы достигают двух месяцев, специалисты ставят им специальные пластиковые стяжки определенного цвета. Позже им устанавливают электронные чипы.

Пингвины Гумбольдта не умеют летать. Они имеют черно-серое оперение на спине и бело на груди. Их вес составляет от 4 до 5 килограммов.

