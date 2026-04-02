Некоторые животные Московского зоопарка переехали в уличные вольеры после зимы

С приходом тепла некоторые животные Московского зоопарка, которые зимовали в закрытых павильонах, вышли на улицу. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, в уличном вольере теперь можно увидеть птиц. Их выпускают утром и днем, когда температура поднимается до плюс 5–10 градусов. Гуляют по улице черные аисты, журавли-красавки, седлоклювые ябиру, черношейные журавли, марабу и венценосные журавли.

По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, выход теплолюбивых видов на улицу является важным этапом, который указывает на приход весны. При выпуске животных в уличные вольеры сотрудники зоосада стараются учитывать их индивидуальные особенности.

Акулова добавила, что особенно интересно смотреть за молодыми животными. Например, капибары, которые родились осенью, вышли на прогулку впервые и увидели снег. А самец гориллы вывел на улицу всю свою семью.

Также в конце марта в уличный водоем переместились бакланы, розовые и кудрявые пеликаны. Зимой они находились в павильоне "Птицы и бабочки".

На улице теперь можно увидеть равнинных горилл – самца Визури, самку Киру и детеныша Квито. Сотрудники зоопарка начали вводить в его рацион взрослую еду – зелень, орехи, молочные продукты, сухофрукты, овощи, веточный корм.

Капибары находятся на старой территории зоосада. Им важны водоемы, поэтому в теплое время года эти животные плавают в уличном рве. Сначала на улицу вышла Симка, которая родилась осенью 2025-го. За ней последовала и ее сестра Верта. Живущие рядом муравьеды Диего и Белла также выходят погулять.

В апреле и мае на улице можно будет увидеть все больше животных: сурикатов, попугаев, жирафа, фламинго, кошачьих лемуров, орангутанов, медоведов.

С 1 апреля Московский зоопарк изменил свой режим работы. Теперь посетители могут находиться на его территории с 09:00 до 20:00. Сам вход будет открыт до 19:00. Терминалы и дежурные кассы будут работать с 08:00 до 19:00.

