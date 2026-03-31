Московский зоопарк скорректирует режим работы с 1 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Московский зоопарк в своем канале в мессенджере МАХ предупредил об изменении работы учреждения с 1 апреля.

Согласно новому расписанию, посетители смогут находиться на территории зоосада с 09:00 до 20:00. При этом сам вход будет открыт до 19:00.

В свою очередь, режим работы терминалов и дежурных касс продлится с 08:00 до 19:00, а входа, расположенного со стороны станции метро "Баррикадная" на Большой Грузинской улице, – с 07:30 до 20:00.

Ранее стало известно о планах проведения технического обслуживания канатной дороги на Воробьевых горах. По этой причине комплекс будет недоступен для посещения с 6 по 23 апреля.

Сразу после проведения всех мероприятий, с 24-го числа, подъемник возобновит работу по летнему графику.

Аналогичные работы затронут и канатную дорогу "Воздушный трамвай" на ВДНХ. Воспользоваться транспортно-туристической системой горожане не смогут по 10 апреля включительно.

