Канатная дорога на ВДНХ закроется на техобслуживание с 23 марта

Канатная дорога "Воздушный трамвай" на ВДНХ временно закроется с 23 марта по 10 апреля включительно, говорится в телеграм-канале семейного тематического парка "Орион".

Там пояснили, что это связано с плановым техническим обслуживанием.

Ранее в столичном парке "Сокольники" завершили свою работу лыжные трассы и пункты проката. Посетителей парка поблагодарили за теплую атмосферу и призвали поделиться в комментариях фотографиями с лыжами.

Вместе с тем в столице приступили к демонтажу новогодних елей и декоративных конструкций – световых тоннелей, арок, светящихся шаров, навесных гирлянд и других украшений. Их отправят на склады АО "Объединенная энергетическая компания".