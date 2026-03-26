26 марта, 14:32

Политика

Зеленский пожаловался, что США не усиливают давление на Путина

Фото: ТАСС/APA Images via ZUMA Press Wire/ZEUS

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что власти США не усиливают давление на Россию, как того хочет Киев. Такое заявление украинский лидер сделал в ходе интервью французской газете Le Monde.

"Я считаю, что этого давления недостаточно. И не только со стороны США, но и Европы", – сказал президент Украины.

Он также заявил, что не видит желания завершить украинский конфликт со стороны России. При этом в Вашингтоне считают, что Владимир Путин нацелен на мирное урегулирование, признал Зеленский.

Ранее американский лидер Дональд Трамп во время выступления в Белом доме заявил, что Москва и Киев приближаются к договоренностям об урегулировании конфликта на Украине.

Он отметил, что надеется на проведение встречи между Путиным и Зеленским, чтобы те заключили сделку. По словам Трампа, он хотел бы добиться этого до промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся в ноябре.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя до этого указывал, что украинские власти, отказываясь от мирных переговоров, вскоре могут столкнуться с новыми условиями урегулирования конфликта.

По словам дипломата, Москва привержена переговорному решению и достижению целей СВО дипломатическими методами, тогда как Киев планирует продолжать воевать любой ценой.

