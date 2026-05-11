Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 11:08

Происшествия

Трое детей пострадали в результате ДТП в Крыму

Фото: МАХ/"Полиция Крыма"

Трое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

По информации ведомства, инцидент произошел недалеко от села Геройское Сакского района. Водитель автомобиля Kia не смог справиться с управлением, съехал с полосы, после чего машина перевернулась.

Среди пострадавших – пассажиры Kia 2013, 2023 и 2026 года рождения. Всех их доставили в больницу.

Ранее пять человек пострадали в аварии с автобусом в Хабаровске. Водитель наехал на световую опору. Получивших травмы пассажиров госпитализировали.

До этого на дороге Курск-Льгов – Рыльск в Курской области столкнулись два автомобиля. Травмы получили шесть человек, в том числе трое детей. Всех доставили в медучреждение.

На внутренней стороне 76-го км МКАД затруднено движение из-за ДТП

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика