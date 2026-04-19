Десять пострадавших в ДТП в Забайкалье граждан КНР находятся в тяжелом состоянии

Состояние десяти пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье граждан КНР оценивается, как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что трое госпитализированных в Читу остаются в тяжелом состоянии. Еще семеро пострадавших проходят лечение в Краевой больнице №4 города Краснокаменска.

Несмотря на тяжесть полученных травм, все пациенты находятся в сознании и получают необходимый объем медицинской помощи.

ДТП с автобусом произошло на 417-м километре федеральной трассы А-350 Чита – Забайкальск в районе станции Харанор 18 апреля. Водитель автобуса потерял управление, в результате чего транспорт съехал с проезжей части и опрокинулся.

В момент инцидента внутри автобуса находились 40 пассажиров. Группа туристов следовала по маршруту Маньчжурия – Чита.

Жертвами аварии стали два человека. Еще 14 пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения.