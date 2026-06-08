08 июня, 19:44Политика
Экс-президент Армении Кочарян заявил о намерении оспорить итоги парламентских выборов
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Предвыборный блок "Армения" во главе с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном не признал результаты прошедших парламентских выборов и намерен оспорить их. Об этом говорится в заявлении политика, опубликованном в телеграм-канале "Армении".
"В данный момент мы обсуждаем дальнейшие шаги с нашими партнерами по оппозиционному полю", – отметил Кочарян.
По его словам, голосование проходило в условиях повсеместного давления со стороны властей, арестов оппозиционеров, беспрецедентного применения административного ресурса и прямых нарушений.
При этом экс-президент поблагодарил избирателей за каждый голос, отданный блоку "Армения". Конкретные подходы к предстоящим действиям, по его словам, будут представлены позже, после завершения консультаций с союзниками.
Парламентские выборы в Армении завершились 7 июня при явке 58,97%. Согласно предварительным итогам, партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 49,82% голосов, чего недостаточно для единоличного формирования правительства.
При этом наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на заявления Пашиняна с угрозами в адрес оппозиции, включая возможные расследования и национализацию бизнеса, связанного с оппонентами.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и прямого вмешательства Запада, отметив также заметное снижение поддержки правящей партии.