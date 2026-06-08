Экс-президент Армении Кочарян заявил о намерении оспорить итоги парламентских выборов

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Предвыборный блок "Армения" во главе с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном не признал результаты прошедших парламентских выборов и намерен оспорить их. Об этом говорится в заявлении политика, опубликованном в телеграм-канале "Армении".

"В данный момент мы обсуждаем дальнейшие шаги с нашими партнерами по оппозиционному полю", – отметил Кочарян.

По его словам, голосование проходило в условиях повсеместного давления со стороны властей, арестов оппозиционеров, беспрецедентного применения административного ресурса и прямых нарушений.

При этом экс-президент поблагодарил избирателей за каждый голос, отданный блоку "Армения". Конкретные подходы к предстоящим действиям, по его словам, будут представлены позже, после завершения консультаций с союзниками.

Парламентские выборы в Армении завершились 7 июня при явке 58,97%. Согласно предварительным итогам, партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 49,82% голосов, чего недостаточно для единоличного формирования правительства.

При этом наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на заявления Пашиняна с угрозами в адрес оппозиции, включая возможные расследования и национализацию бизнеса, связанного с оппонентами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и прямого вмешательства Запада, отметив также заметное снижение поддержки правящей партии.